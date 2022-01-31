Токаев примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Пекин, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.

4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, сообщил Уали.

Кроме того, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая, добавил пресс-секретарь.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев получил приглашение принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1953843-tokaev-primet-uchastie-v-tseremonii-otkrytiya-olimpiyskih-igr-v-pekine/