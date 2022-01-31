Что известно о новом акиме Алматы Ерболате Досаеве

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 31 января, новым акимом Алматы стал председатель Нацбанка Ерболат Досаев. Что известно о новом градоначальнике южной столицы Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алматы.

Окончил Алматинский энергетический институт и государственный технический университет имени Баумана в Москве.

Свой трудовой путь начал в 1993 году в МНПП "Искер".

В 1997 году Ерболат Досаев занял кресло зампредседателя правления ЗАО "Банк ТуранАлем", председателя правления ЗАО "АТФ Банк".

Уже на следующий год был назначен советником премьер-министра Казахстана. В тот же год работал в должности вице-министра энергетики, индустрии и торговли.

В 2000 году Досаев занял пост вице-министра финансов Казахстана.

В 2001 году стал председателем совета директоров Банка развития Казахстана.

В период с 2001 по 2003 год председательствовал в Агентстве РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В 2003 году возглавил Министерство финансов РК, далее был управляющим Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане, а также членом правления Нацбанка.

В 2004 году стал министром здравоохранения Казахстана. Проработав на этой должности два года, в 2006 году занял должность председателя совета директоров АО "КазИнвестБанк".

В 2012 году был назначен министром экономического развития и торговли РК. В январе следующего года возглавил Министерство экономики и бюджетного планирования РК.

В августе 2014-го стал министром нацэкономики. Через год был переназначен на эту же должность.

С 2016 по 2017 год возглавлял национальный холдинг "Байтерек".

С августа 2017 до февраля 2019 года занимал пост заместителя премьер-министра Казахстана.

С 2019 года возглавлял Национальный банк Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953791-chto-izvestno-o-novom-akime-almaty-erbolate-dosaeve/