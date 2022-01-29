Токаев заявил, что расследование событий в Казахстане продвигают покинувшие страну люди

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарта Токаева в интервью на телеканале "Хабар 24" спросили – считает ли он необходимым проведение международного расследования событий в Казахстане. Президент ответил, что эту идею продвигают «лоббисты», которые заработали большие деньги в Казахстане и покинули его, передает корреспондент NUR.KZ.

«Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование. Справимся сами. У нас есть люди честные, объективные», - сказал Токаев.

Он добавил, что к резолюции Европарламента касательно событий в Казахстане он относится спокойно – она носит лишь рекомендательный характер.

При этом продвигают ее лоббисты, состоящие из покинувших Казахстан богатых людей.

«Другое дело, что эта резолюция продиктована лоббистами. Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое врем покинули Казахстан, заработав серьезные большие деньги в нашей стране. И сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу: чем хуже, тем лучше», - отметил Токаев.

Он сравнил богатых людей Узбекистана и Казахстана.

«Сравнивая богатых людей из Узбекистана, которые заработали большие деньги вне Узбекистана. Они приезжают на свою историческую родину и просят президента Узбекистана дать им поручения - что мы можем сделать для узбекского народа, какую помощь оказать. И строят больницы, инфраструктуру за свои личные средства.

В этом большая разница между узбекскими, так называемыми олигархами, и нашими олигархами, которые или здесь, или, тем более, за границей, атакуют свою страну», - заявил президент.

Также во время интервью Токаев ответил на слухи о том, что Казахстан "задолжал Путину" после помощи ОДКБ. Кроме того, он ответил на протесты в обществе против участия Китая в казахстанской экономике и высказался о реакции Запада на приказ стрелять на поражение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953670-tokaev-zayavil-chto-rassledovanie-sobytiy-v-kazahstane-prodvigayut-pokinuvshie-stranu-lyudi/