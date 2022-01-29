Токаев о реакции Запада на приказ стрелять на поражение: Я дипломат – я знал последствия

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью ТК "Хабар 24" прокомментировал свое публичное заявление о стрельбе на поражение против бандитов, участвовавших в беспорядках в Алматы – он заявил, что в тот момент меньше всего думал о реакции Запада, передает корреспондент NUR.KZ.

Интервьюер заявила Токаеву, что его приказ стрелять на поражение вызвал волну возмущения, особенно в США.

"Отсутствовал единый алгоритм, план действий руководителей правоохранительных органов. Была неразбериха. Руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность.

Я им сказал: если бы Рокоссовский или Жуков каждый день бы спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война, надо было брать на себя ответственность. Наши законы таковы. После Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей, именно в таких ситуациях.

Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь по бандитам, вооруженным бандитам. Я взял ответственность на себя. А уже в своем заявлении я это повторил публично, потому что люди опасались – да, президент сегодня нам говорит в кабинете или по телефону, а где это на бумаге, где это публично, потом нам отвечать", - ответил Токаев.

Он добавил: как дипломат, он знал последствия и знал, что будет именно такая реакция мирового сообщества.

"Я знал, что будет такая реакция, но интересы государства и безопасности наших граждан – превыше всего. Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе. Я думал о том, чтобы навести порядок в нашей стране", - сказал президент.

Кроме того, в ходе интервью Токаев ответил, договаривался ли с ним Назарбаев о своей неприкосновенности. Также он сообщил, что дал поручение расследовать каждый случай сообщений о пытках задержанных после беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1953652-tokaev-o-reaktsii-zapada-na-prikaz-strelyat-na-porazhenie-ya-diplomat-ya-znal-posledstviya/