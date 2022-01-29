Токаев об антикитайских настроениях в обществе: Китай нам ничего плохого не сделал

Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Хабар 24" ответил на протесты в обществе против участия Китая в казахстанской экономике, передает корреспондент NUR.KZ.

«Китай - это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Китай является передовой страной с точки зрения развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны сотрудничать, мы зависим от рынка Китая.

Все наши крупные предприниматели, выпускающие стратегическую продукцию, наши сельхозпроизводители сильно надеются на китайский рынок. Отрицать это было бы неправильно.

Люди, которые организовывают антикитайские демонстрации, возможно, плохо понимают наши экономические реалии. Возможно, они проплачены, поскольку идет геополитическое столкновение в мировом сообществе», - заявил Токаев.

Президент добавил, что до сегодняшнего дня Китай ничего плохого не сделал Казахстану, и эту страну нужно изучать.

«За 11 месяцев прошлого года объем торговли между нами достиг 17 млрд долларов, это значительная цифра, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества.

Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но нужно понимать, что это большая страна, с которой у Казахстана должны быть очень хорошие отношения», - сказал Токаев.

В ходе того же интервью Токаев рассказал, как долго планирует руководить страной и планирует ли в связи с этим менять конституцию.

Кроме того, в ходе интервью Токаев ответил, договаривался ли с ним Назарбаев о своей неприкосновенности. Также он сообщил, что дал поручение расследовать каждый случай сообщений о пытках задержанных после беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1953663-tokaev-ob-antikitayskih-nastroeniyah-v-obschestve-kitay-nam-nichego-plohogo-ne-sdelal/