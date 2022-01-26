Многодетных матерей задержали за участие в беспорядках и штурм акимата в Кызылорде (видео)

Кадр из видео: Facebook / Қызылорда Қалалық Полиция Басқармасы

Двух многодетных матерей задержали за участие в беспорядках и штурм здания областного акимата. Видеороликом поделилось Управление полиции Кызылорды на своей Facebook-странице.

По данным полиции, 5 января во время массовых беспорядков в городе две многодетные матери участвовали в штурме здания областного акимата.

"На опубликованной видеозаписи видно, как гражданки Н.Ж. и Б.З. пытаются залезть на забор, ограждающий здание акимата, кидают в правоохранителей камни, оскорбляют их", - пояснили в полиции.

Кроме того, женщин обвиняют в штурме акимата.

В отношении обеих горожанок начато досудебное расследование по статье 272 УК РК "Участие в массовых беспорядках".

"Поскольку они обе признали свою вину, а также учитывая наличие у женщин несовершеннолетних детей, состояние здоровья детей, в отношении задержанных избрана мера пресечения "домашний арест". Все материалы и доказательства будут изучены, будет дана всесторонняя правовая оценка действиям женщин", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалась, что в Кызылорде задержали двух участников беспорядков, при которых были обнаружены автомат и гранатомет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952981-mnogodetnyh-materey-zaderzhali-za-uchastie-v-besporyadkah-i-shturm-akimata-v-kyzylorde-video/