"Стреляли и кидали камни": водитель военного "КамАЗа" вспомнил о событиях в Актау

Фото: пресс-служба РгК "Батыс"

В Национальной гвардии рассказали, как обороняли аэропорт Актау во время массовых беспорядков 5 января. Особо отличившихся военнослужащих поощрили. Один из них - ефрейтор Ерлан Акберген, управлявший военным "КамАЗом", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РгК "Батыс".

В ведомстве отметили, что 5 января во время массовых беспорядков в Актау гвардейцы на "КамАЗах" перевозили личный состав и сотрудников правоохранительных органов из аэропорта в город и до департамента полиции.

В тот день военнослужащие обороняли воздушную гавань. Особо отличившихся поощрили. Ефрейтор Ерлан Акберген за отвагу и доблесть получил особый знак отличия - краповую тельняшку.

Парень вырос в рабочей семье в Шымкенте. Отец Калдыбек Акбергенович работает водителем, мама Кенжегуль Ержигитовна - продавец. Родители воспитали троих детей: сына Ерлана и дочерей Мерей и Индиру. Всей семьей они переехали в Актау в 2008 году.

Ерлан в 2018 году был призван в воинскую часть 5573 Национальной гвардии, где проходил срочную службу в батальоне оперативного назначения.

Потом устроился на контрактную службу. С сентября 2020 года служит водителем автомобильного взвода батальона оперативного назначения в воинской части 6656.

В день беспорядков ефрейтор должен был доставить личный состав из ядра части в аэропорт. Еще до выезда его оповестили о митингующих, которые закрывали дороги баррикадами. Поэтому он знал, что пробиваться будет сложно.

Но в критической ситуации он смог совладать с собой, управляя военной техникой, сберег своих сослуживцев и доставил их к месту выполнения боевой задачи.

"Мне был дан приказ доставить личный состав до места назначения, я смог выполнить его, мне не было страшно за себя, я переживал за солдат. В армии я участвовал в таких массовых беспорядках на учениях, но здесь была совсем другая картина и ситуация, толпа митингующих свирепствовала, кричала, кидала камни", - вспоминает Ерлан Акберген.

После выезда из части его преследовали на внедорожниках с обеих сторон, стреляли по колесам, были предприняты попытки блокировать транспортное средство. Однако он смог доставить личный состав до аэропорта без потерь.

"Конечно, сказать, что не было страшно, было бы лукавством с нашей стороны. Весь личный состав не побоялся остаться в аэропорту. Нахождение войск правопорядка дало уверенности нашим сотрудникам, они чувствовали себя в безопасности", - пояснила и.о. генерального директора аэропорта Меруерт Жолдыбаева.

Напомним, ранее военный из нашумевшего видео рассказал о попытке митингующих в Актобе переманить его на свою сторону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951673-strelyali-i-kidali-kamni-voditel-voennogo-kamaza-vspomnil-o-sobytiyah-v-aktau/