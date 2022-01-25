Беспорядки в Казахстане: в механизм возмещения ущерба бизнесу внесли изменения

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Комиссия при правительстве внесла изменения в механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"В целях максимально возможного учета особенностей пострадавших субъектов МСБ и объективного возмещения ущерба, комиссией (по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах – прим. ред.) совместно с НПП "Атамекен" были проанализированы итоги первичного рассмотрения заявок региональной комиссией города Алматы. В ходе анализа была выявлена необходимость в дополнительных корректировках", – сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В частности, речь идет о следующих изменениях:

скорректирован порядок расчета по среднемесячному обороту при наличии у субъекта бизнеса нескольких объектов;

пересмотрен расчет при разнице между суммой ущерба и среднемесячным оборотом;

при расчете по среднемесячному обороту будут учитываться фактически отработанные месяцы 2021 года;

возмещение ущерба по ломбардам и обменным пунктам будет осуществляться только на основании судебной экспертизы;

уточнен порядок проведения выплат за услуги оценочных компаний.

Подчеркивается, что в целях максимально возможного учета и возмещения нанесенного ущерба акиматам регионов переданы полномочия по рассмотрению заявок физических лиц, имуществу которых нанесен ущерб в ходе массовых беспорядков.

"В соответствии с поручением главы государства, данного в ходе совещания с представителями бизнеса 21 января текущего года, правительством дополнительно прорабатываются меры государственной поддержки субъектов крупного предпринимательства.

Просим предпринимателей с пониманием относиться к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, невозможностью определения усредненного ущерба. Цель правительства – скорейшее возмещение ущерба для восстановления деятельности предпринимателей", – заключили в правительстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952961-v-mehanizm-vozmescheniya-uscherba-biznesu-postradavshemu-ot-besporyadkov-vneseny-izmeneniya/