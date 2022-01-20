Стало известно, когда пострадавшему в ходе погромов бизнесу начнут возмещать ущерб

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В правительстве рассказали о механизме возмещения ущерба представителям МСБ, пострадавшим в ходе массовых беспорядков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что средства резерва правительства будут направлены в местные исполнительные органы для проведения выплат субъектам предпринимательства.

Ущерб будет возмещен по недвижимому и движимому имуществу, а также по утраченным (украденным) товарно-материальным ценностям.

Возмещение по поврежденному недвижимому имуществу будет осуществляться на основании подтвержденной сметной документации.

По поврежденному или уничтоженному движимому имуществу и товарно-материальным ценностям возмещение будет произведено согласно оценке, подготовленной оценочными и аудиторскими компаниями, определяемыми акиматом и/или Фондом поддержки пострадавшему бизнесу "Сила в единстве".

Сумма возмещения по утраченным (похищенным) товарно-материальным ценностям будет определяться на основании подтверждающих документов, а в случае их отсутствия – в виде среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год.

Для возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества необходимо подать соответствующую заявку на платформе infokazakhstan.kz.

Оценку ущерба и определение размера возмещаемой стоимости проведут региональные комиссии по определению имущественного вреда и комиссии по рассмотрению заявок Фонда "Сила в единстве".

Заявления предпринимателей будут рассмотрены в течение 5 календарных дней. В случае одобрения соответствующие средства будут перечислены заявителю.

Выплаты предпринимателям планируется начать в феврале текущего года.

Подробнее с механизмом возмещения ущерба можно ознакомиться в полном тексте документа по ссылке.

О том, что данный механизм был утвержден, стало известно 18 января.

По данным на 12 января, общая сумма ущерба бизнесу по всей стране превысила 102 млрд тенге. Тем не менее, уже 17 января сообщалось о 112 млрд тенге ущерба бизнесу только в Алматы.

Кроме того, сегодня сообщалось о том, что всем погибшим в результате массовых беспорядков спишут кредиты. Между тем всем пострадавшим дадут отсрочку по кредитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952207-v-pravitelstve-kazahstana-rasskazali-kak-pomogut-postradavshemu-v-hode-pogromov-biznesu/