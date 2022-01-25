Полномочия органов военной полиции могут расширить в Казахстане

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В мажилисе презентовали проект закона "Об органах военной полиции" с сопутствующими поправками, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил поправки замминистра обороны Республики Казахстан Султан Камалетдинов. По его словам, разработка законопроекта направлена на расширение полномочий органов военной полиции, законодательное закрепление фактически выполняемых функций, направленных на укрепление правопорядка в Вооруженных Силах.

"В целях предупреждения и недопущения случаев травматизма и гибели военнослужащих в Вооруженных Силах, основной причиной которых за последние годы является несоблюдение мер безопасности при несении воинской службы, возникла необходимость организации централизованной и систематической работы по обеспечению безопасности воинской службы и охране труда.

В этой связи проектом закона предусматривается закрепление уже осуществляемых функций ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы", - пояснил спикер.

Кроме того, как отметил Камалетдинов, в настоящее время существует спектр функций и задач, выполняемых военной полицией Вооруженных Сил, не регламентированных на законодательном уровне.

К ним относится обеспечение режима и безопасности Минобороны, осуществление внутреннего контроля за организацией планирования службы войск и суточного наряда, противодиверсионной безопасности, антитеррористической защищенности военных объектов, внутренней и гарнизонной служб, соблюдением требований по инженерно-технической укрепленности техническими средствами охраны воинских частей и учреждений ВС РК.

"Предлагается также расширить объем прав военнослужащих органов военной полиции через предоставление им права на осуществление проверок у военнослужащих и лиц гражданского персонала документов, удостоверяющих их личность, осуществление при входе (въезде) в места проведения охранных, массовых мероприятий с участием войск досмотра лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов, использование технических средств фиксации противоправных действий при исполнении служебных обязанностей (использование видеорегистраторов и видео жетонов)", - отметил Султан Камалетдинов.

Законопроектом также предусмотрена поправка об участии органов военной полиции в миротворческой деятельности РК. Эта норма внесена в целях регламентации участия представителей военной полиции в международных миссиях по поддержанию мира, в частности, в миссиях ООН.

Напомним, что ранее Указом Касым-Жомарта Токаева в Казахстане появилось Командование Сил специальных операций ВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952893-polnomochiya-organov-voennoy-politsii-mogut-rasshirit-v-kazahstane/