Нурболат Айдапкелов стал первым заместителем главы холдинга "Байтерек"

Нурболат Айдапкелов. Фото: baiterek.gov.kz

24 января экс-глава Бюро нацстатистики Нурболат Айдапкелов получил новую должность - теперь он стал первым заместителем председателя правления АО "НУХ "Байтерек". Об этом сообщается на официальном сайте холдинга.

Ранее он возглавлял Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. В холдинге "Байтерек" будет курировать вопросы поддержки и развития агропромышленного комплекса.

Айдапкелов родился в 1979 году в Жамбылской области.

В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". В 2002 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".

С января 2001 года по ноябрь 2003 года проработал в РГП "Информационно-вычислительный центр" Агентства РК по статистике.

В 2003-2007 годах - главный специалист, директор финансового департамента АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

В 2007-2008 годах - управляющий директор АО "НУХ "КазАгро".

В 2008-2009 годах - председатель правления АО "КазАгроГарант".

С июля по декабрь 2009 года - консультант АО "AstanaKnowledgeCity".

С 2009 по 2013 годы - заместитель председателя, ответственный секретарь Агентства РК по статистике.

С 2013 по 2014 годы - директор Департамента социальной и демографической статистики Агентства РК по статистике.

С января 2015 года по май 2016 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

С 26 мая 2016 года - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

6 октября 2020 года Указом президента страны Комитет по статистике преобразован в Бюро национальной статистики.

До 24 января текущего года - руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Награжден орденом "Құрмет", медалями "Ерен еңбегі үшін", "Казақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл", нагрудным знаком "Статистика үздігі".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952878-nurbolat-aydapkelov-stal-pervym-zamestitelem-glavy-holdinga-bayterek/