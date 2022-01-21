Токаев анонсировал реформу антикоррупционной политики страны

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами сообщил, что отдельная реформа в стране будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что сейчас в противодействии с коррупцией акцент сохраняется на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления.

"Системный анализ предпосылок для коррупции, снижение возможностей чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан – этой работой следует заняться более серьезно на новом уровне. Антикоррупционной службой подготовлен проект антикоррупционной стратегии. Следует обстоятельно обсудить данный документ с предпринимательским сообществом. Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции", - добавил президент.

Указал он и на важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата страны.

Работа, по его словам, будет вестись по двум направлениям: возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры.

Напомним, ранее глава государства заявил, что тотальную цифровизацию всех данных и функций в стране тормозят интриги между госорганами – каждый из них хочет владеть эксклюзивными данными.

Также президент говорил о необходимости снижения участия государства в экономике. При этом, он подчеркнул, что стратегические объекты должны оставаться под контролем государства. По словам Токаева, бизнес и власть несут солидарную ответственность за будущее Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952364-tokaev-anonsiroval-reformu-antikorruptsionnoy-politiki-strany/