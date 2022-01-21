Токаев: Частный монополист - явление более вредоносное, чем государственный

Иллюстративное фото: pexels.com

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с казахстанскими бизнесменами рассказал о необходимости снижения участия государства в экономике. При этом, он подчеркнул, что стратегические объекты должны оставаться под контролем государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо принять кардинальные меры по реформированию квазигосударственного сектора.

"На сегодняшний день, это около 6,5 тысяч организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности . Правительству следует пересмотреть чрезмерно обширное собирательное понятие "субъекты квазигосударственного сектора". Когда государство рассматривает школы и "КазМунайГаз" одинаково в качестве субъекта квазигосударственного сектора, согласитесь, это неверно? Это абсурд", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что стратегически важные объекты должны оставаться под контролем государства.

"Передача объектов в конкурентную среду – не самоцель. А лишь средство повышения эффективности экономической модели. Следует обратить особое внимание, чтобы приватизация не становилась причиной сокращения занятости. Или полного закрытия предприятий. Такие примеры имеются.

Недопустимо, чтобы вместо государственного монополиста появлялся частный. Я об этом уже говорил. На мой взгляд, частный монополист – явление более вредоносное, чем государственный", - сказал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что интересы государства для него важнее, чем добрые отношения с кем-либо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952354-tokaev-chastnyy-monopolist-yavlenie-bolee-vredonosnoe-chem-gosudarstvennyy/