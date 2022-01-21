Есть убитый и раненые: полиция показала видео массовых беспорядков в Атырау

Беспорядки в Атырау. Кадр из видео: ДП Атырауской области

В департаменте полиции поделились кадрами массовых беспорядков в Атырау, а также рассказали о погибших и раненых в ходе произошедших событий, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видно толпы людей, идущих по улицам города, также запечатлено, как протестующие оттесняют сотрудников правопорядка, нападают на них, избивают и кидают в них отобранные щиты. Есть фрагменты атаки на акимат региона и погромов машин.

В пресс-службе ДП Атырауской области сообщили, что в ходе массовых беспорядков были ранены 49 полицейских и 27 солдат.

Погиб один человек. Сейчас по данному факту ведется следствие, выясняется его причастность к незаконному митингу.

Также участники событий повредили здание областного акимата и 7 полицейских автомобилей.

476 человек были доставлены в правоохранительные органы. В настоящее время проводятся следственные действия.

Кроме того, в результате оперативных мероприятий во время действия режима ЧП на блокпостах изъяли более 10 охотничьих ножей. Установлены граждане, незаконно завладевшие средствами защиты силовиков в Атырау.

"Из дома местного жителя 1991 года рождения было изъято огнестрельное оружие. У 5 граждан изъяты 896 таблеток, 236 ампул, 150 психотропных сильнодействующих лекарственных веществ и 2 пистолета", - рассказал начальник ДП Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Сейчас в регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

Ранее сообщалось, что оружие и бронежилеты нашли при обыске домов задержанных за участие в беспорядках в Атырау.

Также стало известно, что митингующие избили и сбросили с моста солдата в Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952312-est-ubityy-i-ranenye-politsiya-pokazala-video-massovyh-besporyadkov-v-atyrau/