Полиция продолжит проверку машин, съемных квартир и хостелов в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В регионах, где отменен режим чрезвычайного положения, с 15 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". С 19 января ОПМ начнется и в остальных областях, а также в Алматы и Нур-Султане, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

С полуночи 19 января во всем Казахстане прекратил действовать режим ЧП, отменен и комендантский час. Однако в некоторых регионах все еще сохраняется "красный" уровень террористической угрозы.

Кроме того, в эти дни полиция проводит ОПМ "Правопорядок".

"Основной целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности", - пояснили в правоохранительных органах.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия полицейскими осуществляется:

проверка правоустанавливающих документов и досмотр транспортных средств, а также документов, удостоверяющих личность физических лиц, их личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей;

проверка съемных квартир, брошенных домов, хостелов, дачных массивов, рынков, станций технического обслуживания, крестьянских и фермерских хозяйств, отгонных участков, зимовок и других отдаленных мест;

изъятие огнестрельного, травматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых предметов и т.п.;

выявление лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов;

проверка ранее судимых и иных лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел.

"Министерство внутренних дел призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с пониманием и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции", - добавили в полиции.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам и попросило граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951869-politsiya-prodolzhit-proverku-mashin-semnyh-kvartir-i-hostelov-v-kazahstane/