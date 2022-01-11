Токаев: Если чиновник в 60 лет справляется с работой, его нельзя увольнять

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Касым-Жомарт Токаев на онлайн-заседании мажилиса заявил, что система госуправления требует реформирования – с безынициативными сотрудниками нужно прощаться, при этом нельзя увольнять скопом всех "взрослых" чиновников, заменяя их на молодых, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что низкий уровень доверия к госслужбе сохраняется в Казахстане из-за низкого кадрового потенциала, коррупции, текучки кадров и формализма.

"Следует усовершенствовать систему отбора кадров на госслужбу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии. Госслужба должна быть открыта любому казахстанцу.

Следует также упростить порядок выхода из госслужбы. Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах, они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться.

Но нельзя просто так чохом увольнять всех чиновников, заменяя их на молодых. Здесь должен быть абсолютно разумный подход. Если человек в свои 60 лет справляется с работой, обладает институциональной памятью и полезен для госслужбы, его ни в коем случае увольнять нельзя", - заявил Токаев.

Правительству и агентству по госслужбе он поручил внедрить соответствующие механизмы.

Напомним, что Токаев сегодня поручил ввести мораторий на повышение зарплат министров, акимов и депутатов. Также президент заявил, что некоторые лица пытались вывести капитал за рубеж во время режима ЧП в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950518-tokaev-esli-chinovnik-v-60-let-spravlyaetsya-s-rabotoy-ego-nelzya-uvolnyat/