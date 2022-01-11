"Тотальная бюрократия": Токаев призвал госорганы проводить совещания онлайн

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что совещания нужно проводить онлайн, а в госаппарате нужно искоренять бюрократию, передает NUR.KZ.

"Еще одна проблема – тотальная бюрократия. Это одна из главных причин некачественной реализации реформ. От этой болезни предстоит излечиться всем нам. Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое.

Госорганы по-прежнему хранят макулатуру. Данные госорганов требуется признать официальными, иначе зачем мы вводим цифровизацию, это же не модная игрушка. Большинство совещаний нужно проводить онлайн. Эти и другие меры по кардинальной дебюрократизации госаппарата будут в отдельном указе", - сообщил президент во время выступления в мажилисе парламента РК.

Ранее Токаев заявил о пятилетнем моратории на повышение заработных плат для членов правительства, акимов и депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950476-totalnaya-byurokratiya-tokaev-prizval-gosorgany-provodit-soveschaniya-onlayn/