Онлайн-саммит ОДКБ пройдет 10 января

Флаги государств-членов ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

Ожидается, что сегодня, 10 января, в формате онлайн-конференции пройдет встреча лидеров стран-членов ОДКБ.

Как пишет "Хабар 24", ранее о подготовке видеоконференции сообщила пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в этом году председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ.

Предполагается, что темой обсуждения станет ситуация в Казахстане.

Ранее Минобороны Казахстана и ОДКБ сделали совместное заявление. Сообщалось, что развертывание Коллективных миротворческих сил в республике завершилось. Подразделения уже охраняют стратегически важные объекты. Выполнение ими задач будет продолжено до полной стабилизации обстановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950185-onlayn-sammit-odkb-proydet-10-yanvarya/