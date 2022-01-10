Четыре блокпоста и девять мобильных групп работают на въезде в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Атырауской области на въезде установлены четыре блокпоста, работают девять мобильных групп и проводятся тщательные проверки всех пассажиров, передает "Казинформ".

Как отметили в пресс-службе областного акимата, в связи с проводимой в Атырауской области антитеррористической операцией ограничено передвижение транспорта по территории области.

"В настоящее время на въездах в областной центр работают четыре блокпоста и девять мобильных групп. В режиме усиленных мер безопасности работает и Атырауский международный аэропорт. Здесь все пассажиры также проходят тщательную проверку. На блокпостах наряду с документами, удостоверяющими личность граждан, проверяются личные вещи, проводится досмотр транспортных средств", – говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, на всей территории Казахстана действует режим ЧП и комендантский час. Юристы объяснили, что грозит казахстанцам за нарушение режима чрезвычайного положения.

Также в Министерстве иностранных дел РК дали комментарии относительно некоторых статей в зарубежных СМИ. В ведомстве заявили, что "Казахстан противостоит террористам, а не мирным протестующим".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950175-chetyre-blokposta-i-devyat-mobilnyh-grupp-rabotayut-na-vezde-v-atyrau/