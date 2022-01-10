Алматы обеспечен продовольствием в достаточных объемах, заявил Сагинтаев

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход работы по восстановлению жизнедеятельности мегаполиса, передает МИА "Казинформ".

Во время посещения одного из супермаркетов глава города ознакомился с ассортиментом товаров и наличием продовольственных складов в магазинах, отметили корреспонденты.

"На сегодня город обеспечен продовольственными товарами и товарами первой необходимости в достаточных объемах. Поводов для беспокойства нет", - заявил Бакытжан Сагинтаев.

Подчеркивается, что в Алматы возобновили 77 супермаркетов.

Работают три крупных продовольственных рынка - "Барыс", "Алматы 1", "Арыстан".

Возобновлена работа 44 АЗС, готовятся к открытию еще 25.

Кроме того, работают 111 аптек, из которых 107 – в режиме с 8 до 19 часов, а четыре аптеки - круглосуточно.

Напомним, что ранее Бакытжан Сагинтаев заявил, что власти предпринимают все меры для стабилизации обстановки, постепенно город возвращается к нормальной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950165-almaty-obespechen-prodovolstviem-v-dostatochnyh-obemah-zayavil-sagintaev/