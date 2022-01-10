Минобороны Казахстана и ОДКБ сделали совместное заявление

Фото: официальный сайт КНБ

Силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства обороны РК и командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан.

В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости.

Выражаю признательность казахстанской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.

Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в Алматы в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации.

Выполнение задач подразделениями Коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки", - заявил генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий миротворческими силами ОДКБ.

В Минобороны Казахстана сообщили, что ситуация стабилизируется, но контртеррористическая операция продолжается.

"Обстановка на территории Казахстана стабилизируется и находится под контролем органов власти.

Хочу поблагодарить командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахстанскому народу.

Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и вооруженных сил, которые переброшены на борьбу с террористами.

В настоящее время на территории страны продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов", - сообщил замглавы Минобороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен траур по погибшим в результате беспорядков в Казахстане. Накануне глава государства наградил военнослужащих и полицейских, погибших при исполнении служебного долга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950163-minoborony-kazahstana-i-odkb-sdelali-sovmestnoe-zayavlenie/