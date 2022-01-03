"Чувствую свою ответственность": Мирзагалиев о ситуации в Мангистауской области

Магзум Мирзагалиев. Фото: facebook.com/EcologyofKazakhstan

Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК ответил на вопрос журналистов, чувствует ли он свою ответственность за ситуацию со сжиженным газом в Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Мирзагалиев сообщил, что после того, как стало известно о событиях в Жанаозене, туда сразу же был направлен вице-министр, который сейчас на месте встречается с владельцами АЗС и прорабатывает вопрос с руководством завода.

"Я чувствую свою ответственность. Как я могу работать министром энергетики и не чувствовать ответственность за отрасль, которую я возглавляю?"- добавил он.

При этом он напомнил, что цены на газ плавно росли последние три года.

"Данная реформа была начата в 2018 году, было три года на постепенную либерализацию. И, несмотря на то, что я министерство возглавляю 3,5 месяца, я понимаю всю свою ответственность", - резюмировал министр.

Во время брифинга глава Минэнерго также объяснил, почему министерство не сразу отреагировало на акции протесты в Жанаозене. Кроме того, Мирзагалиев ответил на вопрос представителей СМИ, почему казахстанцев заранее не предупредили о повышении цен на автогаз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949685-ya-chuvstvuyu-svoyu-otvetstvennost-mirzagaliev-o-situatsii-v-mangistauskoy-oblasti/