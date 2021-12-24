Зоозащитники просят Токаева наложить вето на закон о защите животных

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Накануне депутаты приняли проект закона "Об ответственном обращении с животными", теперь документ направлен на подпись главе государства. Вот только зоозащитники просят президента наложить вето на закон - они считают, что документ может только ухудшить положение братьев наших меньших.

С зоозащитницей, главой благотворительного фонда "Добрый город" Натальей Угольковой поговорили корреспонденты телеканала "Астана".

Уголькова считает, что законопроект о защите животных недоработан до конца, принимать его в том виде, в котором он был утвержден сенатом, не следует. Помимо прочего, в документе по-прежнему не закреплено понятие "земля для приютов", поэтому строительство убежищ для бездомных питомцев все еще будет незаконным.

Не продуман и вопрос о регистрации животных к конкретному человеку. Зоозащитники считают, что нужна единая республиканская база.

"Они говорят, что регистрация будет - местные исполнительные органы будут ею заниматься. Каждый будет делать по-своему. Общей информации у нас не будет. Достаточно человеку просто переехать из области в область, и он уже выходит из-под контроля", - объясняет Наталья.

В сенате же заявили, что закон продуман со всех сторон. В нем отражается стерилизация кошек и собак, запрет на передвижные выставки животных, на контактные зоопарки. За жестокость по отношению к братьям нашим меньшим будут наказывать штрафами.

"Если не соблюдать режим временного содержания, перевозки, содержания в приютах, зоогостиницах, то физлицо штрафуется на 10 МРП, юридическое - на 30. Стерилизация животных будет производиться ветеринарами. Если за 5 дней хозяина не найдут, то сделают стерилизацию, а потом отправят в приют или же на природу. Запрещается уничтожать бродячих животных", - заявлял глав Минэкологии Сериккали Брекешев.

Но зоозащитники объясняют: в таких формулировках есть свои подводные камни. Животное все-таки уничтожат, если оно "представляет угрозу для окружающих". Но кто эту угрозу будет определять, непонятно.

"Это должно быть заключение кинологов. Лежащая собака по чьему-то мнению может нарушать порядок, и она будет убита. В законе о защите животных слово "умерщвление" более 20 раз употребляется", - отмечает Наталья Уголькова.

Защитники животных уверены: пока закон не будет в полной мере отражать интересы братьев наших меньших, животных так и будут убивать, жечь, насиловать, сдирать шкуру живьем. Поэтому неравнодушные к судьбе четвероногих казахстанцы просят Касым-Жомарта Токаева приостановить принятие закона и отправить его на доработку. Под обращением к президенту уже подписались десятки зоозащитных организаций.

Напомним, согласно этому законопроекту, казахстанских СМИ запретят публиковать кадры жестокого обращения с животными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948289-zoozaschitniki-prosyat-tokaeva-nalozhit-veto-na-zakon-o-zaschite-zhivotnyh/