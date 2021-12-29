Стала известна зарплата министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева

Ерлан Тургумбаев. Фото: polisia.kz

В пресс-службе МВД сообщили о размере заработной платы министра внутренних дел и его заместителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"С учетом выслуги лет и звания заработная плата министра составляет 1,3 млн тенге, куда входит его оклад и надбавки.

Заработная плата заместителей, в зависимости от выслуги лет и звания, составляет в пределах 1 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2021 году повышения заработной платы руководству министерства не предусматривалось.

Также в МВД сообщили, из каких средств выплачиваются премии работникам и министру: для этого не закладывают отдельную статью расходов, премии выдают из сэкономленного бюджета.

"Размер премии в подразделение органов внутренних дел складывается из образовавшейся экономии бюджетных средств, которая, в зависимости от результатов работы, распределяется пропорционально или равномерно между сотрудниками, согласно представлениям непосредственных руководителей.

Размер премии министра внутренних дел зависит от экономии бюджетных средств и не отличается от размеров премии сотрудников. Действующим законодательством выплата бонусов в органах внутренних дел не предусмотрена", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее о "министерской" зарплате высказался глава МЧС. Также недавно стала известна заработная плата главы Минздрава. В МНЭ также назвали зарплату министра и вице-министров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949188-stala-izvestna-zarplata-ministra-vnutrennih-del-kazahstana-erlana-turgumbaeva/