Глава МЧС о зарплате в миллион: Ответственность у министра не хуже, чем у пожарного

Юрий Ильин. Фото: СЦК

Главу МЧС Юрия Ильина спросили о размере его зарплаты - у министра поинтересовались, считает ли он свой заработок справедливым, передает корреспондент NUR.KZ.

"Моя зарплата составляет около миллиона тенге, ее мне определяет правительство, как и любому министру.

Что касается моих подчиненных и сотрудников - действительно, зарплата на сегодня низкая. Но с учетом проведенной за последние года работы, можем сказать, что по достижению 2023 года зарплаты наших сотрудников, не только МЧС, но и сотрудников всей правоохранительной системы, всего Минобороны, МВД будет приравнена к 80% должностных окладов сотрудников КНБ. То есть заработная плата во всех силовых структурах примерно идентична тем должностям, на которых проходят службу наши сотрудники, - заявил Ильин.

Журналисты спросили, не считает ли он слишком большой разницу между своей зарплатой и заработком, к примеру, пожарного.

"Если разбираться конкретно, то пожарный несет службу сутки через двое или сутки через трое. Министр несет службу 24 часа в сутки круглосуточно. Ответственность у министра не хуже, чем у пожарного", - добавил он.

Напомним, ранее стали известны зарплаты министра и вице-министров нацэкономики.

Также была озвучена зарплата главы Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948179-glava-mchs-o-zarplate-v-million-otvetstvennost-u-ministra-ne-huzhe-chem-u-pozharnogo/