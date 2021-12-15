Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Елбасы.
Елбасы поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости страны, отметив главные достижения Казахстана за эти годы.
Нурсултан Назарбаев выразил благодарность народу Казахстана за поддержку в деле построения и развития независимого государства.
Первый Президент Казахстана призвал молодое поколение беречь независимость и вносить свой вклад в дальнейшее процветание страны.
С полным текстом выступления Елбасы можно ознакомиться здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947148-nazarbaev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-sobranii-posvyaschennom-30-letiyu-nezavisimosti/