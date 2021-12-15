Монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБК.

Как отметили в Нацбанке, монеты из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди".

Коллекционные монеты. Фото: Нацбанк РК

Подчеркивается, что дизайн данных коллекционных монет отображает символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей, в том числе Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Композиция завершает визуальный портретный ряд и логически обозначает юбилейную веху в истории государства.

Коллекционные монеты. Фото: Нацбанк РК

Монеты из серебра изготовлены с применением технологии золочения, цветной печати. Технология интерференционного радужного покрытия применена на всех видах монет. Они имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет размещены номинал, логотип НБК и надпись, обозначающая металл, пробу и массу монеты. По окружности – надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.

Коллекционные монеты. Фото: Нацбанк РК

На оборотной стороне (реверсе) монет – Государственный флаг, карта Республики Казахстан, портретный ряд, орнаментальная лента, выполненная в виде декора казахской юрты (баскур) и официальный логотип празднования 30-летия Независимости Казахстана.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947085-monety-s-nazarbaevym-vypustyat-v-kazahstane/