Книгу со старинными картами Казахского государства представили в Европе

Фото: пресс-служба МИД РК

В преддверии Дня независимости Республики Казахстан в Брюсселе прошла презентация новой книги известного казахстанского ученого, профессора Мухита Сыдыкназарова «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков», передает NUR.KZ.

Согласно сообщению пресс-службы МИД РК, в церемонии приняли участие представители Европейской службы внешних действий, Европейского парламента, Европейской комиссии, Секретариата Энергетической хартии, главы и сотрудники дипломатических представительств, аккредитованных в Бельгии, академические и культурные круги Брюсселя, а также представители казахстанской диаспоры и местных СМИ.

Книга является результатом многолетних инициативных научных изысканий Сыдыкназарова в мировых коллекциях (европейских, американских, восточных) картографического материала, в котором обозначено, зафиксировано Казахское государство. В книге в хронологическом порядке представлены и описаны, с полными выходными данными и техническими параметрами, 130 карт, содержащих авторские описания и комментарии.

Данный труд привносит в казахстанское и международное научное поле массив новых сведений о Казахском государстве, зафиксированных на европейских и американских картах.

«Следует отметить скрупулезность автора в подаче и описании карт, их полных, исчерпывающих данных по научно-технических параметрам. Ученым проведена значительная работа по поиску оригинальных карт и источников с авторитетными мировыми научными и университетскими центрами, как Принстон и Стэнфорд, Библиотека Конгресса США и многими другими», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы МИД РК, издание важной для исторической науки книги в Брюсселе весьма символично, так как бельгийские и нидерландские ученые-картографы были среди первых европейцев, показавших Казахское государство на своих картах.

«Ее публикация с уникальными старинными картами, на которых показано Казахское государство с XVI по XIX века, сформированными европейскими – бельгийскими, нидерландскими, английскими, французскими, немецкими, ирландскими, австрийскими, итальянскими, шотландскими, а позже и американскими учеными, географами, картографами, является значимым событием в отношениях Казахстана с международным научным сообществом и для понимания устоявшихся традиций государственности нашей страны.

Расположение объектов на многих европейских картах XV-XIX веков, в силу развития географической, картографической науки того времени, не всегда детально точно, и наше современное картографическое представление о мире, подкрепленное космическими снимками, может отличаться от изображений на старинных карта. Однако, представленные в сборнике карты показывают, что расположение Казахского государства на них, в целом, совпадает с данными современной исторической науки», - указывается в сообщении.

В своем выступлении на мероприятии казахстанский ученый подчеркнул, что «поражают широта и многообразие, при известном единстве и близости к оригиналу звучания автоэтнонима казахов, научной, историко-политической фиксации зафиксированных и транскрибированных мировыми, в том числе европейскими картографами, путешественниками, дипломатами Средних веков, Нового времени на разработанных ими картах на своих национальных языках: книжном, научном латинском и живых языках: нидерландском, английском, французском, итальянском, испанском, фризском, португальском, немецком, испанском и других языках».

По его словам, политонимы, кратонимы Казахского государства на картах ученых-географов, картографов, путешественников, купцов, дипломатов весьма различны и часто зависели от фонетики, норм орфографии и орфоэпии языка. Но всех их объединяет одно: несмотря на масштабные этногосударственные, этнокультурные, военно-политические процессы на обширных территориях Евразии, имена Казахского государства стабильны во времени и пространстве.

Описывая книгу автор отметил, что «автократоним, автоэтноним и автополитоним Казахского государства – «Qazaq»,«Казак»,«Казах» в европейских языках мы встречаем на картах XV-XIX под экзоэтнонимами, экзополитотонимами и экзократонимами «Pays De Kassaks», «Land der Kirgis Kaisaken», «Cassachi»,«Cassakia», «Cassaqy», «Cassak», «Cassaky», «Caßakia», «Chalzag Stati del Tartaro», «Cazalgites», «Chalzag», «Chazalgites», «Cosaques Errans», «Kassakia», «Kalzag», «Kasakia», «Kasaсia», «Kassacia», «Kasatsha», «Kasacha»,«Kassaki Tartari», «KaskiTartari»,«Kasakki», «Kasaki», «Kassaki», «Kasakhi», «Kayissaks», «Kaizaken», «Kazak», «Kaissaken», «Kaisaks», «Khasaks», «Kasatsia», «Kazatschia», «Kazaschia», «Kasake», «Kasakhe», «KassakiaHorda», «KassaciaHorda», «Kirghiz», «KirghizKhasaks», «Khirghiz Kaizak» и мн. другие».

Автор труда обратил внимание собравшихся на то, что «в передовых картографических издательствах Нидерландов, Бельгии, Англии, Франции, Италии, Германии, Австрии и США Казахское государство стабильно присутствует на политических и иных атласах в рассматриваемом периоде истории».

В завершении своего выступления Сыдыкназаров отметил, что «единство европейских исследователей, картографов, путешественников, а позже и американских, в обозначении и написании Казахского государства в своих атласах XVI-XIX веков, кратонима Казахского государства отражает ситуацию, когда наименование государство с момента образования Казахского ханства в 1465 году, перейдя из сугубо автоэтнонима, становится узнаваемым на карте мира, закрепленным институционально, и самое главное – признаваемым одновременно политонимом, топонимом и кратонимом».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946300-knigu-so-starinnymi-kartami-kazahskogo-gosudarstva-predstavili-v-evrope/