Варламов: Казахстан - самая русскоговорящая страна бывшего Советского Союза

Илья Варламов. Кадр видео: YouTube-канал varlamov

Блогер Илья Варламов считает, что Казахстан является самой русскоговорящей страной бывшего Советского Союза, передает NUR.KZ.

В обзоре про Казахстан из цикла видеоматериалов «30 лет без СССР» блогер отметил, что среди остальных республик бывшего Советского Союза, Казахстан является самой русскоговорящей страной.

«Показательный момент относительно русского языка то, что практически вся социальная реклама, все объявления, вывески на магазинах и так далее, практически все на русском языке. То есть вот «Носите маску» - на русском языке, «Режим работы магазина» - на русском языке, на шлагбауме надпись: «Просьба не сигналить». Там пицца, кофейни все на русском языке. И в этом плане объехав все постсоветские республики могу сказать, что, с русским языком в Казахстане также комфортно, комфортнее, наверное, только в Беларуси. Там просто русский язык – государственный. Но среди остальных республик Казахстан, конечно, самая русскоговорящая страна бывшего Советского Союза!», - сказал он.

Напомним, что в этом же обзоре блогер рассказал об угнетающей пустоте Нур-Султана и угрозе фламинго, а также раскритиковал жилой комплекс на улице Варламова в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941646-varlamov-kazahstan-samaya-russkogovoryaschaya-strana-byvshego-sovetskogo-soyuza/