Как итоги переписи населения могут изменить сознание казахов, рассказал Сарым

Айдос Сарым. Фото: akorda.kz

Депутат мажилиса, политолог Айдос Сарым рассказал, как итоги переписи населения могут изменить сознание казахов, передает NUR.KZ.

Напомним, что сегодня президенту Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о первых результатах национальной переписи населения, в котором было отмечено, что доля казахов в этническом составе достигла 70,18%.

Сарым сообщил NUR.KZ, что тренд на увеличение численности казахского населения и соответственно его доли в этническом составе страны наблюдался давно. Однако преодоление важного психологического уровня в 70% может послужить изменению сознания казахов.

«Есть такое понятие как game changer, которое означает действие, меняющее исход игры. Мне лично хотелось бы, чтобы озвученные итоги переписи повлияли как минимум на наших скажем так смыслопроизводителей, национальной интеллигенции и т.д. У нас же до сих пор очень много алармизма есть в отношении будущности казахской нации, казахского языка. В целом мое длительное общение с представителями наших национальных элит и интеллигенции показывает, что многие из них до сих пор по сути остались где-то в 70-80-ых годах прошлого века. Даже находясь в 21-ом году 21-го столетия, многие до сих пор еще являются носителями сознания угнетенного этнического меньшинства. Такое сознание логично было бы в 60-ые или 70-ые годы, когда одна за другой закрывались казахские школы, проводилась ассимиляционная политика против казахского языка и т.д. Тогда эти защитные рефлексы и стратегии, которые из этого возникали, они были логичны, то есть это был механизм самозащиты. А сегодня, когда ты уже стал полноценным этническим большинством, ты государствообразующий этнос, это все в совокупности требует совершенно другой риторики и ответственности, а также других стратегий и тактик», - сказал он.

Сарым считает, что преодоление психологического уровня в 70% «должно послужить спусковым крючком запуска механизма изменения сознания, когда количество должно превращаться в качество».

«Я надеюсь, что в целом государственная пропаганда, данные статистиков, социологов и демографов должны как минимум сподвигнуть тех, кто занимается текущей политикой, и в значительной части популистской политикой, изменить свою риторику. Здесь очень важно, как на это все отработает государственная пропаганда, как эти цифры воспримут те люди, которых мы называем смыслопроизводителями или влияют на медиа ландшафт, на общественное мнение. Здесь очень важна вот эта ответственность

Если выражаться парламентскими терминами, то да, казахи стали конституционным большинством. А теперь что за этим следует? За этим не должны идти какие-либо алармисткие настроения. Нет, наоборот, мы должны осознать, что мы сейчас должны за все отвечать. В стране что бы ни происходило, за это отвечают сегодня казахи. И за хорошее, и за плохое. Готовы вы к такой ответственности? Готовы вы показывать лучшие примеры? Вот это вот важные вопросы», - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945928-kak-itogi-perepisi-naseleniya-mogut-izmenit-soznanie-kazahov-rasskazal-sarym/