Токаев высказался о возможности внедрения цифрового тенге

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт токаев провел встречу с представителями финансового сектора, в ходе которой высказался о введении в оборот цифровых валют, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В выступлении глава государства отметил важность цифровизации финансового сектора. Положительно оценив прогресс в этой сфере, глава государства заявил о необходимости продолжить комплексную работу по созданию благоприятной среды для внедрения финансовых инноваций.

"Наши финансовые институты должны воспользоваться шансом и решать амбициозные задачи. Нужно не просто копировать чей-то опыт, а развивать и продвигать новые форматы услуг, выходить за пределы Казахстана. Государство будет всячески способствовать этим инициативам. Надо полагать, что мы только в начале пути создания новой инновационной экономики, финансовой экосистемы. Впереди очень серьезная работа. Для меня как для главы государства перевод всей нашей экономики на новые рельсы инновационного развития — приоритетная задача", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент высказал свое мнение по вопросу введения в оборот цифровых валют.

Он указал на необходимость рассмотрения возможности внедрения цифрового тенге, который может стать ключевым элементом будущей финансовой системы.

Наряду с этим в выступлении были затронуты перспективы рынка криптовалют.

"Криптовалюты – объективный фактор, который нельзя просто игнорировать. Нужно трезво оценивать риски и потенциал их влияния на действующую финансовую систему. Поэтому следует возобновить работу по формированию сбалансированных регуляторных условий для создания криптобирж в нашей стране. Иначе получается, что по добыче криптовалют мы страна номер два в мире, а финансовой отдачи практически не видим", – полагает глава государства.

Также сегодня президент высказался о перспективах развития в Казахстане атомной энергетики, включая строительство АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943030-tokaev-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-vnedreniya-tsifrovogo-tenge/