Сколько в месяц тратит на еду одна казахстанская семья

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Более половины расходов казахстанцев уходит на пропитание. Жители каких регионов страны тратят больше всего, в том числе на продукты питания, узнали журналисты Нурфин.

Пропитание, как неотъемлемая часть жизнедеятельности человека, остается основной статьей расходов для большинства казахстанцев.

При этом вкусы, потребности и возможности у всех разные. Поэтому для каждого человека размер расходов и сумма, которую он тратит на пропитание, уникальны.

Сколько в среднем тратят казахстанцы, отдельно и в семьях, в том числе на продукты питания, мы узнали из информационно-аналитической системы Бюро национальной статистики.

Сумма общих расходов одного казахстанца

Согласно данным статистиков, во втором квартале текущего года казахстанцы потратили в среднем на одного человека 197 565 тенге. Получается, что в месяц расходы одного среднестатистического жителя страны составили 65 855 тенге.

К слову, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 18,52%.

В разрезе регионов больше всего денег израсходовали алматинцы - 91 845 тенге в месяц на одного человека.

На втором месте Карагандинская область – средние общие расходы одного местного жителя составили 82 398 тенге. В тройку лидеров также вошла Павлодарская область - 79 087 тенге в месяц.

Самые маленькие расходы в среднем на душу населения наблюдаются в Туркестанской области - 44 573 тенге в месяц. Низкие показатели также зафиксированы в Шымкенте - 47 039 тенге и Жамбылской области - 50 934 тенге.

Отметим, что при расчете показателей учитывалось все население того или иного региона, включая детей, учащихся, пожилых, работающих, безработных людей и так далее. На их количество была разделена общая сумма всех расходов.

При этом, например, взрослый семейный человек может тратить намного больше средней суммы. Его траты могут быть неразрывно связаны с детьми, супругой и в целом с домом.

Источник: Бюро национальной статистики РК

Сколько тратят в казахстанских семьях

К слову, очень часто так и бывает, что расходы считаются в целом на семью. Здесь их объем зависит от количества членов домохозяйства, то есть проживающих вместе человек, количества работающих членов семьи, ее обеспеченность и так далее.

Согласно статистике, за второй квартал текущего года средние расходы одного домохозяйства в Казахстане составили 676 581 тенге. В среднем за месяц это 225 527 тенге на семью.

Больше всего опять же потратили алматинские семьи - 272 956 тенге в месяц. Далее по объемам расходов на одно домохозяйство идет Кызылординская область 264 997 тенге и Карагандинская область - 259 509 тенге.

Меньше всего денег израсходовали семьи из Шымкента - 169 426 тенге в месяц. Относительно маленькие расходы также наблюдаются в домохозяйствах Костанайской области - 176 070 тенге и Западно-Казахстанской области - 193 356 тенге в месяц.

Источник: Бюро национальной статистики РК

Какую сумму тратит на пропитание один человек

Большая часть расходов казахстанцев уходит на пропитание. Так, во втором квартале текущего года денежные расходы населения на продовольственные товары в среднем на душу населения составили 105 595 тенге.

Это 35 198 тенге в месяц на одного среднестатистического казахстанца.

Больше всего на еду, уже по традиции, потратились алматинцы - 46 144 тенге в среднем на одного человека за месяц.

Далее идет Павлодарская область – 43 130 тенге и Восточно-Казахстанская область - 41 659 тенге.

Меньше всего на продовольствие потратили жители Шымкента - 22 657 тенге в среднем на одного человека.

В тройку регионов с самыми низкими расходами на пропитание также вошли Туркестанская область - 27 625 тенге и Кызылординская область - 28 427 тенге на одного жителя в месяц.

Источник: Бюро национальной статистики РК

Сколько тратит на еду одна семья

Теперь узнаем, сколько в среднем тратит на пропитание одна казахстанская семья. По подсчетам аналитиков Бюро национальной статистики во втором квартале 2021 года эта сумма по стране составила 361 624 тенге за три месяца, и 120 541 тенге, соответственно, за один.

Здесь в лидерах Туркестанская область – на пропитание для одного местного домохозяйства в месяц в среднем ушло 143 810 тенге. Далее идет Атырауская область - 141 380 тенге. И одна семья из Алматы на пропитание в среднем за месяц потратила 137 138 тенге.

Самые маленькие суммы на пропитание ушли у домохозяйств в городе Шымкент – в среднем 81 608 тенге, в Костанайской области - 85 795 тенге и Северо-Казахстанской области - 99 926 тенге.

Источник: Бюро национальной статистики РК

Отметим, что для каждого домохозяйства размер расходов на продукты питания индивидуален. Если в одной семье тратят сумму выше среднестатистической, значит, в другой, например, малообеспеченной или малочисленной, тратят меньше. Этот показатель не является универсальным для каждого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1940600-skolko-v-mesyats-tratit-na-edu-odna-kazahstanskaya-semya/