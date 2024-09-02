Кому можно будет брать кредиты без согласия супруга, рассказала Абылкасымова

Глава АРРФР в кулуарах кабмина рассказала, нужно ли индивидуальным предпринимателям разрешение супруга или супруги на получение кредита, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили главу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову разъяснить, почему отозвали норму, согласно которой ИП должны были брать согласие у супругов на то, чтобы получить кредит.

"У нас сейчас в законе было предусмотрено, что по всем потребительским займам требуется согласие супруги или супруга, если берут сумму выше обозначенного порога. Порог - 1000 МРП. Мы считаем, что для ИП, которые получают потребительский займ, согласие супруги не требуется", - заявила она в ответ.

Такое положение, по ее словам, будет четко предусмотрено в НПА.

"Такое согласие супруги будет требоваться только по потребительским займам для физлиц на потребительские цели. Если ИП, который сейчас классифицируется как физлицо, получает кредит для предпринимательских целей, то для него согласие супруги не будет требоваться. Соответствующие поправки в сентябре будут приняты", - резюмировала глава АРРФР.

Напомним, в марте этого года депутаты мажилиса предложили внести запрет на взятие кредита без согласия мужа или жены. Депутаты предложили порог в 1000 МРП.

В АРРФР объяснили эту цифру нормой в Налоговом кодексе и объяснили, что такой суммы достаточно для покрытия срочных расходов.

В Агентстве пояснили, что норму о согласии супруга или супруги на кредит в законопроекте оставили, "чтобы по крупным займам свыше 1000 МРП решение принималось более осознанно". Также нововведение направлено и на снижение мошеннических операций на рынке банковских услуг.

О норме позже высказывался глава Нацбанка.

В августе стало известно, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, в рамках которого с 1 сентября казахстанцы не смогут брать кредиты без согласия супругов.