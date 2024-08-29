Кредит с согласия супруга: как это отразится на бизнесменах в Казахстане

На брифинге главу Нацбанка Тимура Сулейменова спросили, почему новое требование о согласии супруга на кредит распространяется и на бизнесменов - не убьет ли это бизнес, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это постановление сугубо АРРФР, поэтому мне трудно комментировать. Но если теоретически: бизнесмен, который привлекает займы - он привлекает не беззалоговый потребительский займ. Там регулирование именно беззалоговых потребительских займов. Если бизнесмен берет на развитие дела - это другой займ.

Во-вторых, получить согласие супруга для ведения бизнеса - это не является проблемой. Такая постановка вопроса чересчур резкая. За разъяснениями - лучше в АРРФР", - ответил Тимур Сулейменов.

Главу Нацбанка также спросили, не нарушает ли такое нововведение право граждан на независимость и принятие финансовых решений.

"Нет. Если бы не было регресса на супруга, можно было бы сказать - да, у нас все отдельно, семейный бюджет отдельно. Но мы знаем, что в законодательстве взятые одним из супругов обязательства потом могут быть переложены на всю семью. Значит, при получении займа надо совместно принимать решение", - высказался Сулейменов.

Напомним, в марте этого года депутаты мажилиса предложили внести запрет на взятие кредита без согласия мужа или жены. Депутаты предложили порог в 1000 МРП.

В АРРФР объяснили эту цифру нормой в Налоговом кодексе и объяснили, что такой суммы достаточно для покрытия срочных расходов.

В Агентстве пояснили, что норму о согласии супруга или супруги на кредит в законопроекте оставили, "чтобы по крупным займам свыше 1000 МРП решение принималось более осознанно". Также нововведение направлено и на снижение мошеннических операций на рынке банковских услуг.

О норме позже высказывался глава Нацбанка.

В августе стало известно, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, в рамках которого с 1 сентября казахстанцы не смогут брать кредиты без согласия супругов.