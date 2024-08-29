Как долго казахстанцы смогут использовать старые 5- и 10-тысячные купюры

Глава Нацбанка на брифинге сообщил, что после выпуска новых 5- и 10-тысячных купюр в Казахстане они будут ходить параллельно со старыми образцами еще пару лет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Будет период параллельного хождения. Мы не будем специально заменять - не будет такого, чтобы скорее приносили старые купюры. В течение двух лет они будут ходить параллельно, а затем они будут приниматься до полного исчерпания старых купюр.

Беспокоиться не о чем. Если у вас есть старые 5- и 10-тысячные купюры, вы можете ими спокойно платить. Когда они у вас закончатся, банки примут их и поменяют на новые", - заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Ранее в Нацбанке сообщали, какие купюры обновят в Казахстане следующими. Ранее в новом дизайне выпустили купюры 5 и 10 тысяч тенге. Следом пойдут 1-тысячные и 2-тысячные.

Напомним, в феврале стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

После завершения периода параллельного обращения все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет. По истечении этих 3 лет филиалы Нацбанка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.

Кроме того, в июне в Нацбанке показывали новые 5- и 10-тысячные купюры в сакском стиле. Сообщалось, что официально они выйдут в обращение в конце июня.

Также в прошлом году в честь 30-летия национальной валюты в Казахстане также выпустили юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге, а специалисты рассказывали, как проверить на подлинность юбилейную 10-тысячную купюру.