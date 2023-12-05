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Запрет на вывоз бензина и дизеля могут продлить в Казахстане еще на полгода

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Бензин
Бензин. Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан может продлить запрет на вывоз бензина и дизеля - проект соответствующего приказа был опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, передает NUR.KZ.

Авторы предлагают продлить запрет, аналогичный действующему. Предполагается, что новый запрет вступит в силу 14 февраля следующего года.

Срок запрета составит 6 месяцев.

Согласно тексту документа, под запрет не подпадает содержимое топливных баков автомобилей, предусмотренных заводом-изготовителем.

Проект приказа был опубликован на сайте накануне, 4 декабря, публичное обсуждение завершится 19 декабря.

Напомним, что в августе этого года в Казахстане вновь продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Тогда в силу вступил совместный приказ Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана. Запрет вводился на 6 месяцев. Он так же не касался содержимого баков авто, предусмотренных изготовителем.

Стоит отметить, что запрет на вывоз ГСМ продлевают уже не в первый раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2049214-zapret-na-vyvoz-benzina-i-dizelya-mogut-prodlit-v-kazahstane-esche-na-polgoda/

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