Запрет на вывоз топлива из Казахстана могут продлить

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На онлайн-брифинге в СЦК министра энергетики спросили - не случится ли в Казахстане резкий рост цен на бензин и дизель после того, как закончится 180-дневный мораторий на вывоз топлива из страны, который был введен после январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Болат Акчулаков ответил, что предпосылки продления моратория после его истечения в мае 2022 года есть.

"Наша основная задача – не допускать резкого роста цен, поэтому, по мнению министерства, скорее всего, запрет на вывоз будем продлевать и после мая. Для того, чтобы на внутреннем рынке сохранить стабильную поставку и не допускать роста цен", - сообщил глава Минэнерго.

Напомним, также министр энергетики рассказал, сколько запасов бензина и дизеля есть в Казахстане.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане на 180 дней установили предельные цены на бензин и дизель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1954439-zapret-na-vyvoz-topliva-iz-kazahstana-mogut-prodlit/