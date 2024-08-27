Названы три сценария развития экономики Казахстана до 2029 года

Министр нацэкономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства рассказал, как будет развиваться экономика Казахстана в ближайшие годы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня на рассмотрение кабмина вносится проект Прогноза социально-экономического развития страны на 2025–2029 годы. Он сформирован с учетом ожиданий международных организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних товарных рынках", – заявил Нурлан Байбазаров.

По словам министра, согласно прогнозу Международного валютного фонда, мировая экономика в 2025 году вырастет на 3,3%. Консенсус-прогноз по мировой цене на нефть на 2025 год составляет 78 долларов США за баррель.

"В зависимости от изменений внешних параметров сформированы три сценария развития. При базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне 75 долларов США за баррель. Реальный рост ВВП в 2025 году, по прогнозам, составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет – 5,4%.

Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге, или 498,4 млрд долларов США, в 2029 году, что обеспечивает выполнение поручения главы государства по удвоению размера экономики", – подчеркнул глава МНЭ.

Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.

"Ожидается рост во всех отраслях экономики, прогнозируется увеличение роста в обрабатывающей промышленности с 5,4% в 2025 году до 6,6% в 2029 году. Среднегодовой рост в горнодобывающей промышленности составит 2,9%.

Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве – 9,3%, услуг транспорта – 8,2% и в торговле – 7,1%", - проинформировал Байбазаров.

Он же добавил, что экспорт товаров, согласно прогнозам, вырастет с 82,3 млрд долларов США в 2025 году до 90 млрд долларов США в 2029 году, а импорт увеличится с 61,3 млрд долларов США до 67,5 млрд долларов США. Положительное сальдо торгового баланса в среднем составит порядка 22,7 млрд долларов США.

Оставшиеся два сценария глава МНЭ озвучивать не стал.

Напомним, в начале года Бюро нацстатистики опубликовало данные по экономическому индикатору страны. Он рассчитывается по реальному темпу роста таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь.

Тогда отмечалось, что результаты за прошедший 2023 год оказались впечатляющими: Казахстан смог заработать несмотря на мировые риски, а рост экономики достиг 5,1%. В январе 2024 года этот показатель немного снизился – до 4,3%.

Согласно статистике, выросли за прошлый год и доходы граждан. Однако, несмотря на статданные, по мнению аналитиков, реальное их выражение оказалось отрицательным.

Добавим также, на прошлой неделе мы писали, какими могут стать курс доллара и инфляция в Казахстане в ближайшие годы. Финансовые эксперты предположили, что медианный курс доллара в ближайшие несколько лет не достигнет и 500 тенге, зато инфляция будет постепенно снижаться. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Помимо этого, в начале августа сообщалось, что впервые за полтора года в Казахстане вырос показатель инфляции из-за резкого подорожания некоторых товаров и услуг. Лидерами по росту цен стали Карагандинская и Мангистауская области, а самые низкие показатели инфляции зафиксированы в Алматинской области и Шымкенте.