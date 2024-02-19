Экономика Казахстана растет, но не для всех, заявили аналитики

Данные по экономическому развитию страны показывают рост в 5,1% в 2023 году. Однако реальные доходы граждан снизились, несмотря на номинальное увеличение. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Бюро национальной статистики опубликовало данные по краткосрочному экономическому индикатору (КЭИ) страны в январе 2024 года. Он рассчитывается по реальному темпу роста таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь.

Так, результаты за прошедший 2023 год оказались впечатляющими: Казахстан смог заработать несмотря на мировые риски, а рост экономики достиг 5,1%. Однако в январе 2024 года этот показатель немного снизился – до 4,3%.

Выросли за прошлый год и доходы граждан. Однако, как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, их реальное выражение оказалось отрицательным.

Напомним, что размер средней заработной платы за четвертый квартал 2023 года составил 393 605 тенге.

Рост без роста

Как указывается в источнике, среднедушевые номинальные доходы населения за декабрь 2023 года составили 187,100 тенге (183,354 тенге в ноябре).

При этом номинальный рост в декабре 2023 года (к декабрю 2022 года) составил 10,2%, а реальный рост оказался незначительным: всего плюс 0,4%.

Монеты из копилки. Иллюстративное фото: Guido Mieth/Getty Images

"За 12 месяцев 2023 года среднедушевые номинальные доходы населения выросли на 14,2%, но в реальном выражении упали на 0,3%. То есть, несмотря на рост экономики в 5,1% в 2023 году, доходы населения сократились.

Подходит классическое выражение: экономика растет, но не для всех", – отмечают в Tengenomika.

Состояние экономики страны

Как показывают данные за 2023 год, объем внешнеторгового оборота Казахстана вырос на 3,2% за год и достиг 139,8 млрд долларов США.

Однако этот результат был обеспечен именно импортом, который возрос на 20,1%. В то же время экспорт страны сократился на 7% (сокращается в течение 11 месяцев подряд).

Подобная ситуация может оказаться рискованной для страны, так как увеличение объемов импорта грозит сокращением внутреннего производства, а также повышает и зависимость экономики от внешних поставок.

Ранее мы рассказывали, почему Казахстан тратит миллиарды на производство продуктов, но остается импортозависимым.