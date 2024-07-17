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Какие регионы являются лидерами по росту цен на товары и услуги в Казахстане

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Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Инфляция в Казахстане снижается, но в некоторых регионах она по-прежнему очень высокая. Например, в Карагандинской и Мангистауской областях. Подробности о росте цен в регионах читайте на NUR.KZ.

По итогам июня цены на товары и услуги выросли на 0,4% за месяц и на 8,4% – за год. В целом, как сообщает Национальный банк РК, годовая инфляция замедлилась в 10 регионах, ускорилась в девяти и осталась неизменной в одном регионе Казахстана.

Выше общереспубликанского значения годовой рост цен зафиксирован в следующих регионах: Карагандинская (10,8%) и Мангистауская (10,3%) области, Астана (10,1%), Акмолинская (9,2%), Павлодарская (9,1%), Восточно-Казахстанская (8,9%), Северо-Казахстанская (8,9%), Атырауская (8,6%) области, область Жетісу (8,6%) и Алматы (8,4%).

Самая низкая инфляция была зафиксирована в Алматинской области – всего 5,5% за год. В Шымкенте показатель составил 7,8%.

Рост цен в регионах Казахстана
Рост цен в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Примечательно, что на текущий момент нет региона, который был бы лидером по темпам роста цен во всех категориях.

Так, например, сильнее всего продукты питания за год подорожали в Алматы – сразу на 7,7%. Самая высокая непродовольственная инфляция зафиксирована в Мангистауской области – плюс 14%. А ростом цен в сфере услуг отличилась Павлодарская область – плюс 18,8%.

В Туркестанской области минимальный рост цен на продукты (3,2%), в Алматинской области самая низкая непродовольственная инфляция (5,5%), а в области Ұлытау – наименьший годовой прирост цен в сфере услуг (8,2%).

Инфляция в регионах Казахстана
Рост цен в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Интересно, что в целом месячная инфляция в июне 2024 года (0,4%) оказалась ниже исторической средней за последние пять лет (0,5%). Это может говорить о реальном замедлении роста цен в стране, хотя ранее эксперты предположили, что инфляция в Казахстане может ускориться в ближайшем времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2135277-kakie-regiony-yavlyayutsya-liderami-po-rostu-cen-na-tovary-i-uslugi-v-kazahstane/

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