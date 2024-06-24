Не приведет ли снижение налога на старые авто к росту числа таких машин, ответили в МНЭ

Вице-министр нацэкономики сегодня на брифинге СЦК ответил, не приведет ли дифференцированный тариф налога на авто к тому, что казахстанцы будут покупать старые машины, передает корреспондент NUR.KZ.

"Будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет – на 50%. Для реализации задачи по повышенному налогообложению предметов "роскоши" предлагаются повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге, дополнительное обложение акцизом легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге и дополнительное обложение акцизом дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов", – сообщил Азамат Амрин.

Позже журналисты поинтересовались, не станет ли новая политика в части транспортного налога стимулом к тому, чтобы казахстанцы покупали и ездили на старых авто.

"Мы мониторили соцсети. Очень часто этот вопрос поднимался по транспортному налогу, когда один и тот же вид машины, но с разными сроками службы, а транспортный налог один… Сейчас мы тоже посмотрели – несмотря на то, что эту ставку сделали одинаковую, количество транспортных средств, скажем, с меньшим сроком эксплуатации, оно не увеличилось. В принципе, оно осталось на том же уровне, по некоторым автомобилям, наоборот, даже увеличилось.

В целом, если говорить по транспортному налогу, у нас местные бюджетные потери – порядка 30 млрд тенге, но в рамках 2026 года, в рамках трансфертов общего характера мы эту сумму выровним", – заверил вице-министр.

Напомним, еще в марте вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщал, что ставки транспортного налога могут пересмотреть в Казахстане.

Кроме того, в прошлом году в Казахстане высказывались предложения отменить налог для авто с малым объемом двигателя.

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