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Пешеходу пришел налог на транспорт: что делать казахстанцам

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Банка с монетами и модель авто
Деньги и модель машины. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Все автовладельцы должны платить транспортный налог. Но иногда его могут начислить тем, у кого нет машины. В этом случае нужны доказательства того, что произошла ошибка. Подробнее читайте на NUR.KZ.

До 1 апреля все казахстанские автовладельцы должны уплатить налог за свои автомобили. При этом иногда система может начислить транспортный налог по ошибке.

Ранее мы подробно рассказали о том, что делать казахстанцам, у которых авто было угнано, но налог все равно начислили. Как оказалось, в похожую ситуацию могут попасть даже те граждане, у которых нет машины. Например, может поступить квитанция за уже проданный автомобиль.

Как объяснили в Департаменте государственных доходов Мангистауской области, если это произошло, то вместо того, чтобы заплатить деньги, казахстанцу следует привести доказательства того, что налоговики ошиблись.

"В случае отсутствия автомобиля необходимо предоставить справку с уполномоченного государственного органа об отсутствии транспортного средства на праве собственности в Управление государственных доходов по месту жительства", – сообщили в департаменте.

Стоит отметить, что уплачивать транспортный налог нужно за фактический период владения транспортным средством. Это касается даже тех авто, которые стояли на учете, но по какой-то причине не использовались хозяевами, например, из-за поломки.

Напомним, транспортный налог зависит от месячного расчетного показателя (МРП). Несмотря на то, что в 2024 году он вырос, автовладельцы должны будут уплатить налог за 2023 год по МРП, который действовал тогда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2064586-peshehodu-prishel-nalog-na-transport-chto-delat-kazahstantsam/

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