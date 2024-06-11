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Тенге вновь слабеет в Казахстане: аналитики назвали причину

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс доллара США вырос по отношению к тенге до уровня двухмесячного максимума, зафиксированного ранее в марте. О причинах ослабления национальной валюты Казахстана читайте в материале NUR.KZ.

Курс доллара США в ходе торгов на валютной бирже достиг 450 тенге, согласно данным Investing.com. Ранее этот показатель был зафиксирован в марте 2024 года.

Как сообщает Telegram-канал Tengenomika, в целом в июне валютная пара USD-KZT демонстрирует тренд на ослабление. Это может быть связано как с внутренними, так и внешними причинами.

Почему слабеет тенге

Согласно сообщению источника, одной из причин роста курса доллара стало снижение продаж иностранной валюты Национальным банком РК в рамках трансфертов в бюджет. Но есть и другие факторы, влияющие на тенге.

"Между тем, важно отметить и давление на нефтяные цены, которое наблюдается в последнее время, из-за чего стоимость Brent держится у отметки 80 USD за баррель.

Кроме того, важно отметить, что в июне существенно снизились объемы торгов на бирже KASE по валютной паре и держатся пока что стабильно ниже 200 млн USD в день", – сообщают в Tengenomika.

Таким образом, к снижению курса тенге по отношению к доллару США связано с ослаблением поддержки в виде трансфертов из Нацфонда, давлением цен на нефть и низкими торговыми объемами.

Напомним, что ранее Тимур Турлов озвучил прогнозы о курсе доллара и развитии экономики страны на 2024 год.

Также другой эксперт рассказал, есть ли риск новой девальвации тенге в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2115570-tenge-vnov-slabeet-v-kazahstane-analitiki-nazvali-prichinu/

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