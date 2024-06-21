"Ключевая проблема – хронический дефицит бюджета": Смаилов обратился к депутатам

На совместном заседании палат парламента глава Высшей аудиторской палаты заявил, что главная проблема республиканского бюджета страны - хронический дефицит бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

"В последние годы расходы имеют значительную динамику роста. При этом их обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50%. Оставшийся разрыв в основном покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Поэтому недостаточно просто удерживать дефицит. Нужны долгосрочные планы по формированию бездефицитного бюджета.

Нормативная правовая база по управлению Национальным фондом нуждается в стабильности. Иначе мы видим риски недостижения поставленной главой государства цели по увеличению валютных активов Нацфонда до $100 млрд к 2030 году", - заявил Смаилов.

Он добавил, что при этом некоторые министерства, которые реализуют проекты на бюджетные деньги, работают не в своей компетенции - к примеру, Министерство национальной экономики занимается культурой.

"Администраторам бюджетных программ предоставлена самостоятельность по использованию бюджетных средств, но принимаемые ими решения не всегда эффективны. Это возвращает нас к вопросу выстраивания действенных индикаторов и показателей, с установлением персональной ответственности за их недостижение.

Отдельными госорганами продолжается реализация проектов, выходящих за пределы их компетенции. К примеру, при наличии отраслевых министерств Министерство национальной экономики реализует проекты в сферах культуры, здравоохранения, водоснабжения, водоотведения и автодорожные проекты. Как следствие - риски двойного финансирования и отсутствие ответственности за конечный результат", - добавил глава палаты.

На сайте Ekonomist.kz указано, что дефицит государственного бюджета возникает, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств - как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

В мае сообщалось, что депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Сообщалось, что дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге.

Стоит также отметить, что еще в июне прошлого года тогда еще глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова раскритиковала действия кабмина в части исполнения республиканского бюджета, указав на его хронический дефицит.

Позже Минфин представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В документе было указано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.

В октябре прошлого года мы также рассказывали, на какие регионы тратится больше всего бюджетных денег в Казахстане.