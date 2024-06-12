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Какие валюты "вытесняют" доллар из международного оборота

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Кусок долларовой банкноты за белым листом
Доллар. Иллюстративное фото: freepik.com

Доллар США остается доминирующей резервной мировой валютой, однако его доля постепенно снижается. При этом популярность стали набирать валюты, от которых этого не ожидали, сообщает NUR.KZ.

Резервная валюта – это общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах. Доллар является основной резервной валютой, но также есть и другие традиционные виды: евро, японская йена, фунт стерлинга.

Как сообщает сайт Международного валютного фонда, доллар все же занимает доминирующие позиции в международных расчетах и запасах. Однако его доля снижается, а вместо традиционных резервных валют популярность набирают альтернативные.

Роль доллара в цифрах

Данные Валютной структуры официальных валютных резервов МВФ (COFER) указывают на продолжающееся постепенное снижение доли доллара в распределенных валютных резервах центральных банков и правительств.

Так, доля доллара США в валютных резервах на 2000 год превышала 70%, но уже после 2020 года она составляет менее 60%.

Диаграммы с данными о мировых резервах
Доля доллара в мировых резервах. Источник: МВФ

В то же время снижение роли доллара США за последние два десятилетия не сопровождалось увеличением долей других валют "большой четверки" — евро, иены и фунта. Но возросла роль денежных единиц других стран.

Какие альтернативы популярны

Процесс снижения доли доллара США в качестве резервной валюты сопровождается ростом заинтересованности стран в нетрадиционных резервных валютах: например, австралийском, канадском и сингапурском долларах, китайском юане, южнокорейской воне и валютах Северных стран.

"Эти нетрадиционные резервные валюты привлекательны для управляющих резервами, поскольку они обеспечивают диверсификацию и относительно привлекательную доходность, а также потому, что их становится все легче покупать, продавать и хранить с развитием новых цифровых финансовых технологий (таких, как системы автоматического маркет-мейкинга и управления ликвидностью)", – отмечается в МВФ.

При этом указывается, что рост китайского юаня в мировых резервах соответствует четверти снижения доли доллара.

Но самые последние данные не указывают на дальнейшее увеличение доли валюты юаня: даже с поправкой на изменения обменного курса показатели подтверждают, что доля юаня в резервах снизилась с 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2116044-kakie-valyuty-vytesnyayut-dollar-iz-mezhdunarodnogo-oborota/

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