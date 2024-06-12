Какие валюты "вытесняют" доллар из международного оборота

Доллар США остается доминирующей резервной мировой валютой, однако его доля постепенно снижается. При этом популярность стали набирать валюты, от которых этого не ожидали, сообщает NUR.KZ.

Резервная валюта – это общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах. Доллар является основной резервной валютой, но также есть и другие традиционные виды: евро, японская йена, фунт стерлинга.

Как сообщает сайт Международного валютного фонда, доллар все же занимает доминирующие позиции в международных расчетах и запасах. Однако его доля снижается, а вместо традиционных резервных валют популярность набирают альтернативные.

Роль доллара в цифрах

Данные Валютной структуры официальных валютных резервов МВФ (COFER) указывают на продолжающееся постепенное снижение доли доллара в распределенных валютных резервах центральных банков и правительств.

Так, доля доллара США в валютных резервах на 2000 год превышала 70%, но уже после 2020 года она составляет менее 60%.

Доля доллара в мировых резервах. Источник: МВФ

В то же время снижение роли доллара США за последние два десятилетия не сопровождалось увеличением долей других валют "большой четверки" — евро, иены и фунта. Но возросла роль денежных единиц других стран.

Какие альтернативы популярны

Процесс снижения доли доллара США в качестве резервной валюты сопровождается ростом заинтересованности стран в нетрадиционных резервных валютах: например, австралийском, канадском и сингапурском долларах, китайском юане, южнокорейской воне и валютах Северных стран.

"Эти нетрадиционные резервные валюты привлекательны для управляющих резервами, поскольку они обеспечивают диверсификацию и относительно привлекательную доходность, а также потому, что их становится все легче покупать, продавать и хранить с развитием новых цифровых финансовых технологий (таких, как системы автоматического маркет-мейкинга и управления ликвидностью)", – отмечается в МВФ.

При этом указывается, что рост китайского юаня в мировых резервах соответствует четверти снижения доли доллара.

Но самые последние данные не указывают на дальнейшее увеличение доли валюты юаня: даже с поправкой на изменения обменного курса показатели подтверждают, что доля юаня в резервах снизилась с 2022 года.

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