Расхождения в доходах и расходах на 1 млрд выявил Минфин у казахстанских блогеров

Министр финансов Мади Такиев рассказал, что у 162 блогеров страны обнаружены расхождения в доходах и расходах на сумму более 1,1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой АФМ.

В Telegam-канале Агентства РК по финансовому мониторингу опубликованы кадры выступления министра финансов страны Мади Такиева на полях дискуссионной площадки "АФМ Online 2024".

В ходе своей речи министр призвал собравшихся к активной работе в сфере противодействия мошенникам и теневой экономике, отметив важность ведения честного бизнеса на просторах интернета.

Вместе с этим глава Минфина привел статистику по 745 блогерам, на которых подписаны более 20 тысяч человек.

"Сегодня мы сформировали список, пока из 745 блогеров. Все те, кто имеет более 20 тыс. подписчиков в Instagram, TikTok и т.д. - по ним провели сверку, с их доходами и расходами. Только по 162 лицам расхождения на 1,1 млрд тенге было выявлено.

Поэтому нам всем необходимо работать в данном направлении", - сказал Мади Такиев.

Напомним, в мае 2023 года депутат Айдос Сарым в кулуарах мажилиса разъяснил норму, которой будет регулироваться деятельность блогеров.

"Сюда мы вносим понятие инфлюэнсер. Это люди, которые имеют достаточно большую социальную поддержку, базу, которые через это зарабатывают деньги, которые могут влиять на мнение, которые продают товары, пользуясь своей известностью", - заявлял депутат.

Сегодня в ДГД Астаны предупредили жителей города о задолженностях по налогам - общая сумма долгов превысила 3 млрд тенге. Из них основная доля - это 2 млрд 780 млн тенге налога на транспорт. Задолженность по налогам на имущество составляет 245 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в Комитете госдоходов рассказали, какие мобильные переводы проверяют в Казахстане. Там напомнили, что проверяют только подозрительные мобильные переводы - когда один человек получает их от сотен разных граждан ежемесячно.

В конце 2023 года стало известно, что Комитет госдоходов начал получать сведения от банков о мобильных переводах предпринимателей из числа госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов. А с начала 2024 года начали отслеживать мобильные переводы работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.