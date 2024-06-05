Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Более 3 млрд тенге налогов на имущество и транспорт не доплатили жители Астаны

Опубликовано:

Деньги и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ДГД Астаны предупредили жителей города о задолженностях по налогам – общая сумма долгов превысила 3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Департаменте госдоходов по Астане, общая сумма задолженности жителей столицы по налогам на собственность составляет более 3 млрд тенге.

Из них основная доля – это 2 млрд 780 млн тенге налога на транспорт. Задолженность по налогам на имущество составляет 245 млн тенге.

"Вместе с тем в преддверии отпускного сезона ДГД рекомендует заранее убедиться в отсутствии налоговой задолженности во избежание недоразумений с выездом за пределы Казахстана.

Законодательно предусмотрено, что в случае наличия задолженности судебные исполнители вправе наложить арест на имущество либо ограничения выезда гражданина Республики Казахстан за границу", – предупредили специалисты.

Отмечается, что сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно проверить на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК, на портале электронного правительства egov.kz или в мобильном приложении eSalyq Azamat.

При этом каждый может проверить себя в списке должников, временно ограниченных на выезд из страны, на сайте Министерства юстиции РК.

"ДГД призывает всех граждан к своевременному исполнению налоговых обязательств и погашению налоговой задолженности при ее наличии", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что у астанчан начали забирать авто за неуплату налогов.

При этом отметим, что в прошлом месяце некоторым казахстанцам начали приходить уведомления о несуществующих долгах по налогам от мошенников.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2112624-bolee-3-mlrd-tenge-nalogov-na-imushchestvo-i-transport-ne-doplatili-zhiteli-astany/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.