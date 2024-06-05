Более 3 млрд тенге налогов на имущество и транспорт не доплатили жители Астаны
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В ДГД Астаны предупредили жителей города о задолженностях по налогам – общая сумма долгов превысила 3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в Департаменте госдоходов по Астане, общая сумма задолженности жителей столицы по налогам на собственность составляет более 3 млрд тенге.
Из них основная доля – это 2 млрд 780 млн тенге налога на транспорт. Задолженность по налогам на имущество составляет 245 млн тенге.
"Вместе с тем в преддверии отпускного сезона ДГД рекомендует заранее убедиться в отсутствии налоговой задолженности во избежание недоразумений с выездом за пределы Казахстана.
Законодательно предусмотрено, что в случае наличия задолженности судебные исполнители вправе наложить арест на имущество либо ограничения выезда гражданина Республики Казахстан за границу", – предупредили специалисты.
Отмечается, что сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно проверить на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК, на портале электронного правительства egov.kz или в мобильном приложении eSalyq Azamat.
При этом каждый может проверить себя в списке должников, временно ограниченных на выезд из страны, на сайте Министерства юстиции РК.
"ДГД призывает всех граждан к своевременному исполнению налоговых обязательств и погашению налоговой задолженности при ее наличии", – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что у астанчан начали забирать авто за неуплату налогов.
При этом отметим, что в прошлом месяце некоторым казахстанцам начали приходить уведомления о несуществующих долгах по налогам от мошенников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2112624-bolee-3-mlrd-tenge-nalogov-na-imushchestvo-i-transport-ne-doplatili-zhiteli-astany/