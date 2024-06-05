Более 3 млрд тенге налогов на имущество и транспорт не доплатили жители Астаны

В ДГД Астаны предупредили жителей города о задолженностях по налогам – общая сумма долгов превысила 3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Департаменте госдоходов по Астане, общая сумма задолженности жителей столицы по налогам на собственность составляет более 3 млрд тенге.

Из них основная доля – это 2 млрд 780 млн тенге налога на транспорт. Задолженность по налогам на имущество составляет 245 млн тенге.

"Вместе с тем в преддверии отпускного сезона ДГД рекомендует заранее убедиться в отсутствии налоговой задолженности во избежание недоразумений с выездом за пределы Казахстана.

Законодательно предусмотрено, что в случае наличия задолженности судебные исполнители вправе наложить арест на имущество либо ограничения выезда гражданина Республики Казахстан за границу", – предупредили специалисты.

Отмечается, что сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно проверить на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК, на портале электронного правительства egov.kz или в мобильном приложении eSalyq Azamat.

При этом каждый может проверить себя в списке должников, временно ограниченных на выезд из страны, на сайте Министерства юстиции РК.

"ДГД призывает всех граждан к своевременному исполнению налоговых обязательств и погашению налоговой задолженности при ее наличии", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что у астанчан начали забирать авто за неуплату налогов.

При этом отметим, что в прошлом месяце некоторым казахстанцам начали приходить уведомления о несуществующих долгах по налогам от мошенников.