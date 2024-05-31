"Закредитованности населения нет, но отслеживать кредиты нужно": глава Нацбанка о ситуации в Казахстане

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова попросили прокомментировать высказывание главы "Отбасы банка" о том, что закредитованность казахстанцев – это миф, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я несколько раз говорил свою позицию, что есть несколько вариантов: закредитованность, перекредитованность и т.д. Есть просто высокий уровень кредита, кредитное бремя. Многие люди по-разному используют эти термины. По сути, мне кажется, понятно, что перекредитованности в Казахстане нет, в целом, по населению, но необходимо обращать очень большое внимание на высокий уровень кредитов по отдельным группам.

То есть, если у людей нет источников дохода, но очень много кредитов - это потенциальная социальная проблема. (…) Если человек набрал кредитов, выплачивать неоткуда, он все равно придет в акимат, либо в министерство. Поэтому я соглашусь с позицией, что перекредитованности в Казахстане нет, но регулировать и внимательно отслеживать уровень потребительского кредитования точно нужно", - заявил Сулейменов.

Он добавил, что при выдаче кредитов банки и организации должны взвесить, есть ли у человека доход.

"Это касается и банков, и МФО, и так называемых PDL, организаций, выдающих деньги до зарплаты. Нужно, чтобы люди, которые хотят брать кредиты и могут себе это позволить, спокойно брали. Хочешь улучшить свои условия - взвесил все, банк тоже взвесил, видит, что у тебя есть зарплата, отчисления, бизнес, доход, пожалуйста, бери кредит.

Но, если ты приходишь просто так: "Дайте мне кредит", а банк, МФО или PDL дает тебе деньги, не оглядываясь и ничего не спрашивая, такого допускать мы не должны", - добавил глава Нацбанка.

Напомним, вчера глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова развеяла три, по ее мнению, мифа: о том, что банки на самом деле не создают деньги, население не закредитовано, а ипотека в стране не дорогая.

Также глава Нацбанка сегодня рассказал, что сам выплачивает потребительский кредит.

"Кредит — это двигатель торговли. В рыночной экономике это хорошо. Так что от того, что у меня есть кредит, ничего плохого в этом нет", - сказал он.

Кроме того, Тимур Сулейменов высказал мнение, в какой валюте лучше хранить деньги в Казахстане.

На прошлой неделе зампред АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах сената рассказал, сколько граждан в Казахстане имеют проблемные кредиты. По его словам, общий размер потребительских займов составляет 14,2 трлн тенге. Из них доля просроченных кредитов 90+ (дней – прим. ред.) составляет 1,6 трлн тенге, или 12%.

В начале 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan озвучил свое мнение касательно закредитованности казахстанцев и нарастания долгов по потребительским кредитам.

"Закредитованность граждан вызывает у меня серьезную тревогу, потому что эта проблема напрямую влияет на социальное самочувствие людей и стабильность финансовой системы.

(...) Очевидно, что нужно ужесточать регулирование потребительского кредитования и деятельности коллекторских компаний", - заявил президент.

Также в прошлом году вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.