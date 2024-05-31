"Ничего плохого в этом нет": глава Нацбанка рассказал об имеющемся у него потребительском кредите

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, на какие цели лучше всего брать кредит в Казахстане. Как оказалось, и у него есть потребительский кредит, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Нацбанке, признался, что у него есть потребительский кредит.

"Кредит — это двигатель торговли. В рыночной экономике это хорошо. Если у вас нет сбережений, но есть хороший денежный поток, то есть вы хорошо зарабатываете, и вы уже сейчас хотите купить, условно, однокомнатную квартиру и сделать первоначальный взнос, и оформить ипотеку — разве плохо привлечь кредит? Нет, конечно. Либо ждать 10 лет, накопить всю сумму и только потом купить. Нет, так не работает. Рыночная экономика и кредит – взаимосвязаны", — считает глава Нацбанка.

В целом, по словам Сулейменова, кредит — это двигатель не только торговли, но и всего прогресса. Но и здесь, как он отметил, нужно соблюдать ряд условий.

"Кто имеет сбалансированный доход, в соответствии с доходами, возможностями (кредит можно взять – ред.). Самое главное, на нужное, умное — это нормальная вещь. Так что от того, что у меня есть кредит, ничего плохого в этом нет", — резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, в начале года Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan озвучил свое мнение касательно закредитованности казахстанцев и нарастания долгов по потребительским кредитам.

"Закредитованность граждан вызывает у меня серьезную тревогу, потому что эта проблема напрямую влияет на социальное самочувствие людей и стабильность финансовой системы. (...) Очевидно, что нужно ужесточать регулирование потребительского кредитования и деятельности коллекторских компаний", — заявил президент.

Также на прошлой неделе зампред АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах сената рассказал, сколько граждан в Казахстане имеют проблемные кредиты. По его словам, общий размер потребительских займов составляет 14,2 трлн тенге. Из них доля просроченных кредитов 90+ (дней – прим. ред.) составляет 1,6 трлн тенге, или 12%.

Тогда же депутаты сената предлагали не выдавать кредиты на сумму свыше 1000 МРП (около 3,7 млн тенге) без согласия супруга. Как объяснил Олжас Кизатов, этой суммы должно быть достаточно, чтобы покрыть срочные расходы, в том числе связанные с медобеспечением.

Также в прошлом году вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.