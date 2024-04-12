Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку

Сегодня, 12 апреля, представители Национального банка объявили о принятии решения сохранить базовую ставку на уровне 14,75%, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На официальном сайте Нацбанка РК сообщается, что Комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Отмечается, что годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами. Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках.

Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Оно начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции.

Годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 9,1%, формируясь несколько выше прогнозной траектории. Отклонение происходило под влиянием более быстрого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Снижению инфляции способствует умеренно жесткая денежно-кредитная политика и снижение мировых цен на зерновые.

"Месячная инфляция замедлилась в марте до 0,7% после всплеска в предыдущем месяце (1,1%), сложившись при этом выше среднеисторических значений (0,6%). Схожая динамика наблюдается и по показателям базовой и сезонно-очищенной инфляции – значимое снижение в марте после резкого ускорения в феврале.

Рост экономики за январь-февраль 2024 года оценивается в 4,2% г/г, сложившись в пределах прогноза Национального Банка. Динамика показателей розничной торговли, объемов выдачи потребительских кредитов, а также динамика индекса деловой активности свидетельствуют о сохранении устойчивого внутреннего спроса в экономике. Ежемесячные индикаторы Национального Банка свидетельствуют о сохранении тенденции экономического роста в марте", – говорится в сообщении НБ.

Напомним, что базовая ставка в Казахстане была снижена до 14,75% в феврале этого года.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс. Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.